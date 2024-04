Grupo proprietário da Fórmula 1 anuncia compra de MotoGP por 4,5 bi de euros

A compra da Dorna Sports, empresa que possui os direitos sobre o Mundial de MotoGP, nesta segunda-feira (1º) pela Liberty Media, dona da Fórmula 1, tornou o grupo americano o líder incontestável dos esportes a motor.

A operação, avaliada em 4,2 bilhões de euros (R$ 22,9 bilhões na cotação atual), e que a Liberty Media espera concluir antes do final de 2024, deverá ser validada pelas autoridades reguladoras de diversas jurisdições, sinalizou o grupo americano.

A Liberty Media comprará 86% da Dorna Sports, incluindo as dívidas, enquanto os dirigentes da empresa com sede em Madri continuarão no controle das partes restantes.

"Estamos muito felizes por ampliar nosso portfólio no setor de esportes e do entretenimento com a aquisição do campeonato de MotoGP", afirmou o presidente e diretor-geral da empresa americana, Greg Maffei, citado em comunicado.

"É uma empresa em desenvolvimento e queremos fazê-la crescer pelos fãs da MotoGP, as equipes, seus patrocinadores comerciais e nossos acionistas", acrescentou.

O diretor-geral da Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, continuará no comando do campeonato de MotoGP, conforme noticiado pela Liberty Media.

"É o estágio ideal na evolução do MotoGP e estamos entusiasmados com este novo marco para a Dorna", disse Ezpeleta no mesmo comunicado.

Ressaltando o "crescimento considerável" da modalidade desde sua primeira temporada em 1949, quando teve seis corridas na Europa, a Liberty Media afirmou que o campeonato "terá 21 corridas em 17 países em 2024".

A empresa americana não foi a única interessada em adquirir a Dorna Sports.

De acordo com uma reportagem do Financial Times na semana passada, a Qatar Sports Investments (QSI), dos proprietários do Paris Saint-Germain e do TKO Group Holdings ?UFC e World Wrestling Entertainment (WWE) ?, também estavam em negociações para comprar a Dorna.

A operação ainda precisará ser validada pelas autoridades antimonopólio.

Em 2006, a empresa de private equity CVC Capital Partners foi forçada pela polícia da concorrência europeia a ceder a Dorna Sports, que já era promotora do campeonato de MotoGP, quando pretendia adquirir a holding britânica que então detinha os direitos comerciais da Fórmula 1.

Além do MotoGP, a Dorna Sports também controla o Campeonato Mundial de Superbike e o campeonato de MotoE (motores elétricos).

Desde que assumiu a Fórmula 1 em 2017, a Liberty Media implementou uma estratégia de expansão, sobretudo nos Estados Unidos, país da Nascar e da IndyCar.

