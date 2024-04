Governo italiano celebra conquista de Sinner em Miami

ROMA, 1 ABR (ANSA) - O governo italiano celebrou neste segunda-feira (1º) a conquista do título do tenista Jannik Sinner no Masters 1000 de Miami, na Flórida, no último domingo.

O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, destacou o feito inédito e histórico na carreira de Sinner e do país.

"Mais um triunfo para Jannik Sinner. Pela primeira vez na história um italiano é o número 2 do ranking mundial. Você é menino forte, continue nos fazendo sonhar. Você é um exemplo para todos", comemorou o chanceler italiano, Antonio Tajani, em uma publicação nas redes sociais.

Já o ministro do Esporte e Juventude, Andrea Abodi, destacou que "é maravilhoso" ver Sinner "jogar, melhorar e, cada vez mais, vencer.

"Enche meu coração ouvir suas palavras, cheias de humildade, senso de respeito e os valores que inspiram o seu caminho, de campeão e de homem. Isso significa 'ser exemplo'. Italiano!", acrescentou Abodi.

O atleta de 22 anos fez história no último domingo (31) ao derrotar o búlgaro Grigor Dimitrov, por 2 sets a 0, e conquistar o título do Masters 1000 de Miami, na Flórida, pela primeira vez em sua carreira.

O jovem venceu em apenas 1h12 de partida, com parciais 6/3 e 6/1, e faturou o seu 13º título, além de ultrapassar o espanhol Carlos Alcaraz e assumir a vice-liderança do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

"Ser o número 2 obviamente tem um grande significado para mim, estou muito feliz com isso. Mas o aspecto mais importante é a qualidade das atuações que expressei aqui, principalmente na semifinal e na final. Nunca pensei que me encontraria nesta posição, é uma sensação maravilhosa. Se me tivessem dito no dia 1º de janeiro que eu teria vivido esse início da temporada, eu nunca teria acreditado", afirmou Sinner.

A cantora Laura Pausini acompanhou a partida das arquibancadas e desceu para abraçar o campeão após a vitória. "Que experiência maravilhosa, estamos todos muito felizes, muito orgulhosos: nosso Jannik é um verdadeiro exemplo para todos os jovens que sonham e sabem que para fazer grandes coisas é preciso se empenhar e estudar. Ser campeão não é uma coisa simples", enfatizou a artista. (ANSA).

