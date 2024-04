Futebol brasileiro busca sexto título consecutivo da Libertadores

Conseguirá um time estrangeiro encerrar a longa hegemonia do Brasil na Copa Libertadores? A pergunta ressurge nesta semana, quando começa a fase de grupos da competição, na qual sete times brasileiros iniciam a luta por uma sexta taça consecutiva para o país de Pelé.

Palmeiras e Flamengo são os grandes favoritos a chegar até a grande final, que será disputada em Buenos Aires, no dia 30 de novembro. O alviverde paulista e o rubro-negro carioca conquistaram quatro títulos nos últimos cinco anos.

O Verdão levou dois troféus para sua galeria (2020 e 2021) se tornando tricampeão enquanto o Flamengo também chegou aos três títulos da Libertadores após as conquistas em 2019 e 2022.

Porém, os dois times começarão a fase de grupos nesta semana com alguns problemas.

O Flamengo do técnico Tite não terá o artilheiro Gabigol, recentemente suspenso por dois anos por dificultar a realização de um exame antidoping, embora o jogador tenha negado, enquanto Endrick, de 17 anos, futuro jogador do Real Madrid e peça-chave nos últimos amistosos da seleção brasileira, se lesionou na última quinta-feira, nas semifinais do campeonato paulista, na qual marcou o gol da vitória sobre o Novorizontino.

Como grande favorito, o rubro-negro estreia nesta terça-feira em Bogotá contra o Millonarios no acessível Grupo E, que é completado pelo Palestino do Chile e o Bolívar de La Paz, que duelam na quinta-feira em Rancagua.

A situação é teoricamente mais difícil para o Palmeiras, que abre o Grupo F contra o San Lorenzo, na quarta-feira, no Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, embora o time argentino esteja longe de se parecer com aquele que conquistou seu único título da Libertadores em 2014 e vem de uma derrota para o Boca Juniors no campeonato local, em que quase não tem chances de avançar às quartas de final.

Outro brasileiro joga nesta terça-feira: o Grêmio, campeão da Libertadores em 1983, 1995 e 2017, vai enfrentar o The Strongest na altitude de 3.650m de La Paz.

- Times argentinos correm por fora -

O futebol argentino, sempre com forte presença na Libertadores, não parece ser uma grande ameaça este ano para seus arquirrivais brasileiros.

O River Plate é aparentemente o único time argentino em condições de fazer frente a seus adversários históricos, mas sua irregularidade levanta muitas dúvidas.

'El millonario' estreia nesta terça-feira contra o venezuelano Deportivo Táchira, uma boa oportunidade para começar com o pé direito em casa, enquanto os outros dois times do Grupo H, o Nacional do Uruguai e o Libertad do Paraguai, terão um duelo equilibrado na quarta-feira.

O São Paulo (campeão em 1992, 1993 e 2005), que retorna à maior competição de clubes da América do Sul após três anos de ausência, entra em campo na quinta-feira no Grupo B contra um argentino: o Talleres, em boa fase no campeonato nacional.

O Fluminense, atual campeão, terá que suar para defender seu título em um Grupo A com adversários tradicionais. O tricolor carioca estreia na quarta-feira contra o Alianza Lima e nesse mesmo dia, pela mesma chave, o Colo Colo recebe o Cerro Porteño, dois times com experiência na história do torneio.

Também na quarta-feira, o Botafogo recebe no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o colombiano Junior Barranquilla pelo Grupo D, que tem também a LDU do Equador, e o peruano Universitario.

Já o Atlético-MG só estreia na quinta-feira, quando enfrenta o Caracas no Estádio Olímpico da UCV, na Venezuela, pelo Grupo G. No mesmo dia o argentino Rosario Central recebe o Peñarol de Montevidéu.

A fase de grupos, que vai até o final de maio, classifica os dois primeiros de cada chave para as oitavas de final, enquanto os terceiros jogam contra os segundos colocados da Copa Sul-Americana valendo uma vaga nas oitavas de final desta competição.

A final da Copa Libertadores de 2024, em Buenos Aires, no dia 30 de novembro, ainda não tem estádio definido.

