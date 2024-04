Fonte israelense cita 'progressos' em negociações

TEL AVIV, 1 ABR (ANSA) - Uma fonte israelense citou "alguns progressos" nas negociações indiretas no Egito para a libertação de reféns sequestrados pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas em 7 de outubro.

A informação é do jornal Times of Israel, que diz que as conversas no Cairo "se intensificarão nos próximos dias".

Ainda segundo o periódico, o Egito tem assumido um papel cada vez mais importante nas negociações, tendo em vista a crescente insatisfação de Israel com a mediação do Catar e sobre a real vontade de pressionar o Hamas.

A mesma fonte indicou que o desfecho das tratativas pode se refletir na anunciada incursão terrestre em Rafah, no sul da Faixa de Gaza. "Os dois temas estão extremamente conectados", disse.

Rafah é a última cidade antes da fronteira com o Egito e abriga atualmente centenas de milhares de pessoas que fugiram de outras regiões de Gaza e não teriam mais para onde escapar no caso de uma operação militar israelense. (ANSA).

