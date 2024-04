Família descobre em velório que funerária trocou corpo de parente em SP

Uma família descobriu, no momento do velório, que a pessoa que estava no caixão não era do parente que morreu. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (1º), em São Sebastião, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

O corpo de José Wilson Bachega, de 73 anos, foi confundido com o de outra pessoa. O idoso morreu no domingo (31), após ter infecção generalizada, no Hospital de Clínicas da cidade.

Duas empresas estiveram envolvidas nos serviços funerários. Uma delas, a funerária Paraíso, retirou o cadáver do hospital no domingo e o levou para uma câmara fria de suas dependências. A outra funerária, Campo Valle, contratada pela família para o velório, foi nesta segunda-feira até à Paraíso para retirar o corpo e levá-lo ao local onde José seria velado.

A funerária Paraíso teria trocado os cadáveres depois que os retirou da unidade hospitalar, segundo a Campo Valle. ''Um dos funcionários colocou uma etiqueta em um papel, dizendo que aquele corpo era do senhor José Wilson Bachega, colocamos em nosso veículo e o preparamos para o velório'', contou a Campo Valle. Um termo de retirada de corpo também foi emitido pela Paraíso, constando o nome do idoso.

O UOL entrou em contato com a funerária Paraíso e ainda não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

A família descobriu que o corpo do idoso foi levado para Ubatuba, e um boletim de ocorrência foi registrado. Ele voltou para São Sebastião depois que a confusão foi comunicada e a cerimônia ocorreu por volta das 14h30.

O corpo da outra pessoa foi retirado pela funerária Litorânea na empresa Paraíso. A reportagem tenta contato com a família dele. Se houver retorno, o texto será atualizado.