Exército israelense anuncia o fim das operações no hospital Al Shifa de Gaza

O Exército de Israel anunciou nesta segunda-feira (1) que concluiu as operações na área do hospital Al Shifa, o maior da Faixa de Gaza, e que se retirou da região, duas semanas após o início das ações.

"As tropas completaram uma atividade operacional na área do hospital Shifa e deixaram a área do hospital", afirmou o Exército em um comunicado, que destaca que os soldados "mataram terroristas durante os confrontos".

bfi/ila/pc/zm/fp

© Agence France-Presse