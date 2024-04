CORREÇÃO-Consulado iraniano em Damasco é arrasado por suposto ataque aéreo israelense

(Corrige 3º parágrafo para deixar claro que os ministros do Interior e das Relações Exteriores da Síria foram vistos no local, e não os ministros das Relações Exteriores da Síria e do Irã)

DAMASCO (Reuters) - O consulado do Irã em Damasco, capital da Síria, foi arrasado nesta segunda-feira, no que mídias síria e iraniana descreveram como um ataque aéreo israelense, uma aparente escalada surpreendente do conflito no Oriente Médio que colocaria Israel contra o Irã e seus aliados.

Uma fonte de segurança libanesa, falando à Reuters, disse que um dos mortos era Mohammad Reza Zahedi, um comandante sênior do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã. A televisão estatal iraniana disse que vários diplomatas iranianos haviam sido mortos.

Os repórteres da Reuters que estavam no local, no distrito de Mezzeh, na capital síria, viram fumaça saindo dos escombros de um prédio que havia sido arrasado e veículos de emergência estacionados do lado de fora. Uma bandeira do Irã estava pendurada em um mastro em frente aos escombros. Os ministros das Relações Exteriores e do Interior da Síria foram vistos no local.

Israel, que atingiu repetidamente alvos iranianos durante a guerra de seis meses em Gaza, recusou-se a comentar o incidente, seguindo sua prática habitual. Um porta-voz militar israelense disse: "Não comentamos as reportagens da mídia estrangeira".

A agência de notícias Tasnim do Irã disse que cinco pessoas foram mortas no ataque israelense. A agência de notícias estatal Sana, da Síria, informou um número não especificado de mortos e feridos.

Desde o ataque a Israel da facção palestina Hamas, apoiada pelo Irã, em 7 de outubro, Israel intensificou os ataques aéreos na Síria contra a milícia libanesa Hezbollah, apoiada pelo Irã, e a Guarda Revolucionária do Irã, ambos apoiando o governo do presidente Bashar al-Assad.

(Reportagem da Reuters)