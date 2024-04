Concessão de diplomas falsos a políticos do 1º escalão é maior escândalo do sistema educacional da Polônia

Na Polônia, um escândalo envolvendo diplomas falsos emitidos por uma universidade para os principais políticos do país já é considerado o maior escândalo da história do sistema educacional nacional do país.

Martin Chabal, correspondente da RFI em Varsóvia

A universidade privada Collegium Humanum, na Polônia, oferece cursos que correspondem ao MBA (Master of Business Administration), um diploma para treinamento em gestão de negócios. Os diplomas foram concedidos em condições duvidosas, principalmente a políticos do partido populista Lei e Justiça (Pis), que esteve no governo nos últimos oito anos. Mas os documentos também foram entregues a membros da nova coalizão governamental.

Coincidentemente, quando o PiS estava no poder, a formação alterou as regras que regem o acesso a cargos seniores em empresas estatais. Anteriormente, era necessário passar em uma prova competitiva, que tinha a reputação de ser bastante difícil. De acordo com as novas regras, para ocupar cargos de supervisão em empresas estatais nos setores de energia, armas e produtos químicos, a única exigência passou a ser um diploma de MBA.

Cerca de cinquenta pessoas próximas ao partido Lei e Justiça se viram promovidas a cargos de chefia assim que obtiveram um diploma da universidade em questão.

Diplomas falsos, subornos e apropriação indevida de fundos

Segundo os investigadores, os documentos são falsos. A universidade concede o diploma após um único semestre de estudos e um exame bastante simples que envolve um questionário de trinta perguntas de múltipla escolha.

E os cursos, de baixa qualidade, de acordo com relatos da mídia polonesa, são ministrados à distância. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. Os investigadores poloneses também têm provas de que os funcionários da universidade aceitaram subornos em troca de diplomas.

Às vezes, o dinheiro público era usado até mesmo para financiar o treinamento de certas autoridades estatais. O fundador e reitor da universidade particular foi preso, acusado de trinta crimes, incluindo corrupção e desvio de dinheiro.

Para a coalizão governista, no entanto, o escândalo é uma mancha em sua imagem, pois ela tenta convencer seus eleitores a continuar votando nela nas eleições locais e europeias que serão realizadas nos próximos meses.

Os ex-alunos da universidade incluem figuras proeminentes do campo governista. O chefe de governo polonês, Donald Tusk, anunciou que nenhum ex-aluno do Collegium Humanum receberia cargos em empresas públicas.