Porsche de acidente com morte em SP vale mais de R$ 1 mi e chega a 311 km/h

Um empresário de 25 anos, que dirigia um Porsche 911 Carrera GTS, avaliado em mais de R$ 1 milhão, bateu na traseira de um Renault e matou o condutor do veículo, um motorista de aplicativo de 52 anos, na madrugada deste domingo (31) na zona leste de São Paulo.

Como é o Porsche 911 Carrera GTS?

Devido ao seu peso reduzido, o Porsche 911 Carrera GTS tem foco no desempenho. A depender do pacote escolhido para o carro, pode-se conseguir uma redução de mais de 25 kg no peso total.

Velocidade máxima de 311 km/h. Com seis cilindros e um motor de 480 cv de potência, o carro leva 3,4 segundos para ir de 0 a 100 km/h.

Sistema de freios 'único'. Segundo a Porsche, os modelos 911 GTS apresentam um desempenho de frenagem superior, com pinças fixas de alumínio monobloco de seis pistões na dianteira, pinças fixas de alumínio monobloco de quatro pistões na traseira e disco de freio com diâmetro de 408 mm na dianteira e 380 mm na traseira.

A versão GTS também tem um forte apelo esportivo. Com um visual típico do modelo 911, o capô do carro é longo, o para-brisa tem inclinação acentuada e o teto é levemente inclinado para trás.

Painel ativo. Outra característica dos modelos 911 é o painel ativo com tecnologia LED entre as lanternas traseiras.

Puxadores "camuflados". Os puxadores das portas do 911 são parcialmente embutidos e misturam-se com a aparência do veículo.

Interior luxuoso. Já o interior do 911 conta com volante esportivo, bancos em concha com a nomenclatura "GTS" bordada, painel de instrumentos com conta-giros central e dois displays de 7 polegadas, display central de 10,9 polegadas e botões sensíveis ao toque.

O que aconteceu

Motorista de Porsche bate em Renault na zona leste de SP Imagem: Divulgação/Polícia Civil

Acidente aconteceu na avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé. Um homem de 25 anos perdeu o controle do Porsche azul e bateu na traseira do Renault. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que policiais militares foram acionados para atender a ocorrência no local.

O condutor do Renault, um homem de 52 anos, chegou a ser socorrido. Ele foi encaminhado ao hospital Tatuapé, mas não resistiu e morreu.

O motorista do Porsche fugiu do local. Ele é investigado por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção. O passageiro que estava com o suspeito no Porsche foi levado ao hospital São Luiz, onde permaneceu em atendimento.

Diligências estão em andamento para localizar o autor do acidente. Ainda segundo a SSP, foram solicitados exames ao IML (Instituto Médico Legal) e ao IC (Instituto de Criminalística). O caso foi registrado como fuga de local de acidente, lesão corporal na direção de veículo automotor e homicídio culposo na direção de veículo automotor no 30° DP (Tatuapé).