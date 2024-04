Combatentes estrangeiros detidos no Daguestão estão ligados a ataque contra casa de shows, diz agência russa

MOSCOU (Reuters) - Combatentes estrangeiros detidos no domingo na região do Daguestão, no sul da Rússia, estavam envolvidos no financiamento de um ataque mortal a uma casa de shows perto de Moscou no mês passado, informou a agência de notícias TASS, citando o serviço de segurança estatal FSB da Rússia, nesta segunda-feira.

O FSB também disse que um dos quatro homens detidos confessou ter levado pessoalmente armas para os agressores de Moscou, de acordo com a agência de notícias Interfax.

Autoridades russas disseram no domingo que haviam detido um grupo de homens que planejava atos violentos, mas não forneceram informações sobre sua nacionalidade.

Pelo menos 144 pessoas foram mortas no ataque de 22 de março. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade, mas a Rússia também disse que acredita que "nacionalistas ucranianos" estão ligados ao ataque, uma afirmação fortemente negada por Kiev.

Os quatro homens acusados pela Rússia de realizar o ataque são da etnia tadjique.

(Reportagem da Reuters)