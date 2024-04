Colheita de soja 2023/24 atinge 74% da área no Brasil, mostra AgRural

São Paulo, 1 - A colheita da safra de soja 2023/24 atingiu 74% da área cultivada no Brasil, na quinta-feira passada, 28, em comparação com 69% uma semana antes e 76% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural. "A semana foi marcada por preocupação em parte do Centro-Norte do País, onde as chuvas têm dificultado o avanço da colheita e aumentado os problemas de qualidade dos grãos em algumas áreas", disse a empresa. No Rio Grande do Sul, em contrapartida, as chuvas diminuíram significativamente, mas ainda sem ameaçar as lavouras em enchimento de grãos, já que há umidade no solo. "Mas é importante que chova em breve para que as áreas mais tardias do Estado não tenham a produtividade prejudicada", comentou a AgRural.MilhoCom a semeadura da segunda safra de milho 2024 já finalizada no Centro-Sul do Brasil, o foco dos produtores agora é no efeito do clima sobre o desenvolvimento e o potencial produtivo das lavouras. No momento, existe uma clara separação entre as áreas que contam com boas condições climáticas (Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, norte de Mato Grosso do Sul e norte de São Paulo) e as que vêm sofrendo com o calor e a irregularidade das chuvas (Paraná, sul de Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo)", informa a AgRural. "Nessas últimas áreas, perdas de produtividade já são dadas como certas pelos produtores", acrescentou.A colheita do milho verão 2023/24, por sua vez, alcançou 82% da área cultivada no Centro-Sul, na quinta passada, em comparação com 75% uma semana antes e 64% um ano atrás, segundo dados da AgRural.