Cardozo: Posts celebrando 1964 confirmam dimensão golpista

O ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo comentou no UOL News da manhã desta segunda-feira (1º) as postagens bolsonaristas sobre o golpe militar de 1964.

Em uma das postagens, o deputado federal Ricardo Salles chama os generais dos dias atuais de "melancias" e que, por eles, o Brasil "teria se tornado um país comunista".

Uma prova não, do ponto de vista jurídico, mas uma confirmação de que havia uma dimensão golpista amparado em discursos como esse, sem dúvida.

Ele faz uma crítica aos generais que resistiram ao golpe, chamando-os de comunistas. Aquela história: verde por fora, vermelho por dentro. Fico alarmado porque o discurso bolsonarista é esquizofrênico.

É esquizofrênico porque nega: 'Não, Bolsonaro não participou do golpe'. Ao mesmo tempo, ele diz que os generais foram covardes e foram melancias, porque se tivessem aderido, teria golpe.

Cardozo reprova silêncio do governo sobre golpe de 64: 'Dever de rememorar'

Cardozo criticou o silêncio do governo sobre os 60 anos do golpe, mas disse que poderia fazer o mesmo por conta da pressão que o presidente sofre.

Acho que ninguém melhor que o presidente da República para saber o calor que ele sente. Eu, no lugar do presidente Lula, sentindo o calor do caldeirão nas minhas costas, talvez fizesse o mesmo.

Efetivamente não gostei do governo não ter se referido a isso [60 anos do golpe]. O golpe de 64 foi uma violação manifesta, clara e indiscutível ao Estado Democrático de Direito instaurado pela Constituição de 1946.

Diante de um estado que consagra as liberdades fundamentais como nós, isso exige repúdio. Não só da sociedade civil, como de todo e qualquer governante que jura respeitar a Constituição.

Mesmo assim, ele afirma ser necessário o governo se manifestar em datas como essa.

Não posso dizer que tenha ficado feliz ou satisfeito com esse silêncio governamental sobre o golpe de 64. Era necessária uma manifestação de repúdio para que situações desse tipo não ocorram.

O Estado tem o dever de comemorar ou de lembrar. Comemorar quando forem atos bons que precisam ser enaltecidos. Rememorar para que nunca mais se repita, como foram situações trágicas como o golpe de 64.

Veja a íntegra do programa: