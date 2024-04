Bombardeio israelense na Síria mata ao menos 5 membros da Guarda Revolucionária do Irã (mídia)

Bombardeios israelenses registrados nesta segunda-feira (1º) no anexo do consulado iraniano em Damasco, capital da Síria, mataram pelo menos cinco membros da Guarda Revolucionária do Irã, incluindo um comandante, reportou a mídia estatal iraniana.

"Pelo menos cinco pessoas morreram neste ataque realizado por caças F35", disse Hossein Akbari, embaixador iraniano em Damasco, em entrevista transmitida pela televisão estatal em frente ao edifício destruído. Ele acrescentou que o Irã dará "uma resposta decisiva".

