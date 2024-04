BC anuncia leilão adicional de swap para cobrir demanda gerada por resgate de título atrelado ao câmbio

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central anunciou que fará na terça-feira um leilão adicional de swap cambial tradicional para atender a uma demanda gerada pelo resgate do título NTN-A3, atrelado ao câmbio, previsto para 15 de abril.

Em nota divulgada na noite desta segunda-feira, o BC disse que o leilão visa a "manutenção do funcionamento regular do mercado de câmbio".

As condições do leilão serão divulgadas em comunicado do Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab), disse o BC.

(Por Isabel Versiani)