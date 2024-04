Autoridades de EUA e Israel se reunirão virtualmente para discutir Rafah, diz fonte

WASHINGTON (Reuters) - Autoridades dos Estados Unidos e de Israel planejam realizar uma reunião virtual nesta segunda-feira para discutir as propostas alternativas do governo do presidente dos EUA, Joe Biden, a uma possível invasão militar israelense em Rafah, disse uma autoridade norte-americana.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cancelou a visita planejada de uma delegação israelense a Washington na semana passada depois que os EUA permitiram a aprovação de uma resolução de cessar-fogo em Gaza pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), marcando um novo ponto baixo em suas relações com Biden.

Dois dias depois, Israel pediu à Casa Branca que remarcasse uma reunião de alto nível sobre planos militares para a cidade de Rafah, no sul de Gaza, segundo autoridades, em uma aparente tentativa de aliviar as tensões entre os dois aliados.

Os EUA, preocupados com o agravamento da crise humanitária em Gaza, desejam que Israel considere alternativas a uma invasão terrestre de Rafah, o último refúgio relativamente seguro para mais de 1 milhão de civis palestinos deslocados.

A equipe norte-americana nas discussões será liderada pelo conselheiro de Segurança Nacional de Biden, Jake Sullivan, disse a autoridade.

Mais de 32.000 palestinos foram mortos, incluindo 63 nas últimas 24 horas, na ofensiva militar de Israel em Gaza, de acordo com as autoridades de saúde palestinas.

A retaliação de Israel começou depois de um ataque em 7 de outubro, no qual militantes do grupo palestino Hamas invadiram o território israelense para matar 1.200 pessoas e fazer 253 reféns, de acordo com os registros israelenses.

(Por Steve Holland)