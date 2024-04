Ataque de Israel mata 8 e destrói embaixada iraniana na Síria

BEIRUTE, 1 ABR (ANSA) - Um ataque aéreo de Israel deixou ao menos oito mortos nesta segunda-feira (1º) em um anexo da embaixada iraniana em Damasco, na Síria.

Segundo um monitor de guerra, o líder no Líbano e na Síria da Força Quds, unidade do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica do Irã, está entre os mortos.

O Observatório Sírio para Direitos Humanos confirmou "a morte de um líder de alto escalão, dois conselheiros iranianos e cinco integrantes do Exército dos Guardiães".

"Hossein Akbari, embaixador da República Islâmica do Irã em Damasco, e sua família, não se feriram no ataque", informou a agência iraniana de imprensa Nour.

A representação diplomática ficou destruída. O edifício fica no bairro Mazzeh, perto também de uma sede das Nações Unidas.

