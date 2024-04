Advogado do PL: Se não cassar Moro, TRE-PR descumpre jurisprudência do TSE

O TRE-PR descumprirá uma jurisprudência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) se não cassar o mandato de Sergio Moro (União Brasil), afirmou o advogado do PL Guilherme Ruiz Neto em entrevista ao UOL News nesta segunda (1º). Ele acrescentou que o partido do senador já havia demonstrado preocupação com os gastos da pré-campanha do ex-juiz.

Pouco importa se é proveniente do fundo partidário ou de recurso privado porque houve um excesso de gastos. Está caracterizado um gasto tipicamente eleitoral na pré-campanha de Moro. É claro que a defesa vai querer refutar, mas os elementos dos autos são totalmente contrários ao que ela fala. Acreditamos que haverá essa cassação.

Se o TRE-PR não cassar, vai descumprir uma decisão do TSE, que já aconteceu há alguns anos e vem acontecendo há algum tempo. Guilherme Ruiz Neto, advogado do PL

Ruiz Neto ressaltou que, apesar de o TRE-PR não ter experiência em cuidar de casos como o de Moro, há evidências contundentes para o órgão decidir pela cassação do senador.

Não é verdade que essa questão do abuso de pré-campanha seja nova. Pesquisei a jurisprudência do TRE-PR e não encontrei nada referente a abuso de pré-campanha. Parece ser a primeira vez que o TRE-PR analisará um caso nesse sentido. Já o TSE tem mais experiência em analisar casos complexos como esse.

Hoje, estamos indo para o primeiro tempo de um jogo no qual os árbitros, que não têm tanta experiência como os do TSE, analisarão o caso. Independentemente do resultado, a parte que perder vai recorrer. Os juízes do TSE analisarão e, eventualmente, recorrerão ao VAR e decidir, acreditamos, a nosso favor.

Cremos que será julgado pela cassação e inelegibilidade no TRE-PR e confirmado depois no TSE. Guilherme Ruiz Neto, advogado do PL

O que aconteceu

O TRE-PR retoma nesta segunda o julgamento que pede a cassação do senador Sergio Moro. A expectativa é que a análise do caso se prolongue em pelo menos três sessões, até 8 de abril.

O ex-juiz responde a duas ações de investigação eleitoral. Uma delas foi protocolada pelo PL e outra pela Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV). Os partidos alegam que houve prática de caixa dois, abuso de poder econômico, uso de meios de comunicação e contratos irregulares por parte do senador.

União Brasil já estava preocupado com o que vinha acontecendo, diz advogado do PL

Ruiz Neto explicou que a Justiça Eleitoral solicitou ao Podemos e ao União Brasil para anexarem ao processo todos os documentos referentes à pré-campanha de Moro. Segundo o advogado do PL, um deles revela a preocupação do União Brasil com as consequências dos gastos do então candidato.

A advogada do partido enviou um e-mail aos envolvidos nos controles dos contratos alertando que poderia configurar uma campanha antecipada. Eles estavam preocupados com o que vinha acontecendo. O União Brasil juntou [o e-mail enviado pela advogada] no processo, a pedido da Justiça Eleitoral. Guilherme Ruiz Neto, advogado do PL

