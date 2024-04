Vídeo mostra momento em que micro-ônibus atropela grupo em procissão em PE

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um micro-ônibus atropelou um grupo de fiéis que participava de uma procissão no bairro de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na tarde deste domingo (31). Quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.

O que aconteceu

Imagens mostram que grupo caminhava pela pista quando foi atingido. Em outros vídeos, é possível ver o veículo parado em uma ladeira e vários corpos na calçada e na rua. O atropelamento ocorreu na Avenida Barreto de Menezes, no trecho conhecido como "ladeira da Adelaide". O grupo participava da 3ª Caminhada Cristo Vive, da paróquia Matriz do Perpétuo Socorro. O evento começou às 16h.

O vídeo mostra ainda que o veículo desce a ladeira desgovernado, sem frear.

Ao menos quatro pessoas morreram. Entre as vítimas fatais, há um homem de 51 anos e outro de 75. Ambos morreram durante o atendimento. As outras duas pessoas não tiveram a idade e o sexo divulgados. Nesses casos, o óbito foi constatado antes do socorro. Feridos foram levados a unidades hospitalares da Região Metropolitana.

O motorista fugiu do local. A informação é da TV Globo.

Uma testemunha relatou que o motorista atropelou crianças, adultos e idosos. "Gente, vocês não têm noção do que aconteceu agora. Uma tragédia. Na ladeira da Adelaide. O homem perdeu o freio a atropelou muita gente. Uma tragédia, uma tragédia. Muita gente, crianças, idosos, descendo a ladeira, e, no momento em que liberaram o micro-ônibus para descer, ele perdeu o freio e acabou atropelando muitas pessoas", contou em um vídeo publicado no Instagram, na página "Eu Curto Marcos Freire".

Caso será investigado

Raquel Lyra, governadora de Pernambuco, lamentou o atropelamento em uma publicação nas redes sociais. "Meus sentimentos aos fieis e familiares vítimas do atropelamento ocorrido hoje durante procissão em Jaboatão", escreveu.

Lyra afirmou que responsáveis serão punidos. "O Samu e os Bombeiros prestaram socorro imediato e a polícia já está atuando para investigar e punir os responsáveis", acrescentou.

Governo do estado de Pernambuco esclareceu que o caso está sob a responsabilidade da Delegacia de Plantão de Prazeres. "A identificação e localização do motorista é prioridade para a Polícia Civil de Pernambuco. O micro-ônibus integra o transporte complementar da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, que concede a permissão", disse o governo, em nota.

A Arquidiocese de Olinda e Recife emitiu nota oficial sobre o acidente. "É com pesar que recebemos a notícia do grave acidente envolvendo um micro-ônibus e vários fiéis da nossa Paróquia do Perpétuo Socorro em Marcos Freire que estavam participando de uma procissão por ocasião da Páscoa, no dia de hoje (31)", diz nota publica nas redes sociais.