Unidades do Bom Prato vão servir almoço especial de Páscoa; veja o cardápio

Os restaurantes do Programa Bom Prato estarão abertos e terão um cardápio especial hoje (31) neste Domingo de Páscoa.

O que aconteceu

Essa será a primeira vez que todas as unidades fixas da rede de restaurantes do programa popular do Governo do Estado vão funcionar no período da Páscoa —que inclui sexta, sábado e domingo.

O cardápio de hoje (31) terá peixe ao molho de limão, coq au vin e peixada ao leite do coco.

Foram investidos R$ 2 milhões, dobrando o subsídio por refeição (R$ 7,10 - dias normais - para R$ 14,20), para a abertura nestes três dias e incremento no cardápio, de acordo com a secretaria de Desenvolvimento Social.

Pela primeira vez, os restaurantes do Bom Prato funcionaram normalmente por todo o Estado de São Paulo na Sexta-feira Santa e também estarão abertos no Domingo de Páscoa. Estamos servindo um cardápio especial, preparado com muito cuidado e carinho, para que em um dia tão importante todas as famílias de São Paulo sejam acolhidas e possam celebrar essa data com uma refeição digna.

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) falou sobre a ação no X (antigo Twitter)

O Programa Bom Prato oferece refeições a um custo acessível à população em vulnerabilidade social. O valor das refeições permanece inalterado há 22 anos: almoço e jantar a R$ 1,00 e café da manhã a R$ 0,50.

Atualmente, o programa soma 117 unidades no estado de São Paulo, sendo 73 fixas e 44 móveis.

O horário de funcionamento é a partir das 7h (café da manhã). O almoço é servido às 10h30 (preferencialmente para idosos) e 11h (para o público geral). O jantar tem início às 17h.

Os endereços de todas as unidades fixas do Bom Prato estão disponíveis aqui.