Stuttgart empata no fim com Heidenheim em jogo eletrizante no Alemão

O Stuttgart, terceiro colocado do Campeonato Alemão, arrancou um empate com o Heidenheim em 3 a 3 graças a um gol nos acréscimos do atacante Deniz Undav (90'+8), em um duelo cheio de emoção nos minutos finais.

O jogo parecia que seria tranquilo para o Stuttgart quando o time abriu 2 a 0 com os gols de Serhou Guirassy (41') e Angelo Stiller (53), mas o Heidenheim conseguiu uma grande virada na reta final.

A reação começou com um gol contra do goleiro Alexander Nübel (62'), antes de Tim Kleindienst marcar mais duas vezes (84' e 85') a poucos minutos do fim.

Nos acréscimos, o Heidenheim ficou com um jogador a menos pela expulsão de Nikola Dovedan. Dois minutos depois, Undav fez o gol que salvou pelo menos um ponto para o Stuttgart.

"Depois de abrir 2 a 0 o estádio era uma festa. Isso é bom para os torcedores, mas nós temos que manter a concentração. É um resultado amargo", lamentou o técnico do Stuttgart, Sebastian Hoeness.

Na artilharia do Campeonato Alemão, Guirassy segue em segundo, agora com 23 gols, oito a menos que o inglês Harry Kane (31), do Bayern de Munique.

Com 57 pontos, o Stuttgart tem três de desvantagem para o vice-líder Bayern, que no sábado foi derrotado por 2 a 0 pelo Borussia Dortmund (4º, 53 pontos).

O líder isolado é o Bayer Leverkusen, com 73 pontos e invicto no campeonato (23 vitórias e quatro empates.

Também neste domingo, o Augsburg (7º) tropeçou em casa ao empatar em 1 a 1 com o Colônia (17º), que segue na zona de rebaixamento.

No último jogo do dia, o Bochum (15º) e o lanterna Darmstadt também ficaram no empate, em 2 a 2.

-- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sábado:

RB Leipzig - Mainz 0 - 0

Bayer Leverkusen - Hoffenheim 2 - 1

Eintracht Frankfurt - Union Berlin 0 - 0

B. Mönchengladbach - Freiburg 0 - 3

Werder Bremen - Wolfsburg 0 - 2

Bayern de Munique - B. Dortmund 0 - 2

- Domingo:

Augsburg - Colônia 1 - 1

Stuttgart - Heidenheim 3 - 3

Bochum - Darmstadt 2 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 73 27 23 4 0 68 19 49

2. Bayern de Munique 60 27 19 3 5 78 33 45

3. Stuttgart 57 27 18 3 6 63 34 29

4. Borussia Dortmund 53 27 15 8 4 55 32 23

5. RB Leipzig 50 27 15 5 7 60 32 28

6. Eintracht Frankfurt 41 27 10 11 6 42 35 7

7. Augsburg 36 27 9 9 9 44 43 1

8. Freiburg 36 27 10 6 11 39 48 -9

9. Hoffenheim 33 27 9 6 12 45 52 -7

10. Werder Bremen 30 27 8 6 13 35 43 -8

11. Heidenheim 30 27 7 9 11 38 47 -9

12. Union Berlin 29 27 8 5 14 25 42 -17

13. B. Mönchengladbach 28 27 6 10 11 46 53 -7

14. Wolfsburg 28 27 7 7 13 33 44 -11

15. Bochum 26 27 5 11 11 32 56 -24

16. Mainz 20 27 3 11 13 22 46 -24

17. Colônia 19 27 3 10 14 21 48 -27

18. Darmstadt 14 27 2 8 17 28 67 -39

bur-dwi/dr/iga/cb

© Agence France-Presse