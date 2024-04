Sinner é campeão em Miami e supera Alcaraz em ranking

ROMA, 31 MAR (ANSA) - O tenista italiano Jannik Sinner, de 22 anos, fez história neste domingo (31) ao derrotar o búlgaro Grigor Dimitrov, por 2 sets a 0, e conquistar o título do Masters 1000 de Miami, na Flórida, pela primeira vez em sua carreira.

O jovem venceu em apenas 1h12 de partida, com parciais 6/3 e 6/1, e faturou o seu 13º título, além de ultrapassar o espanhol Carlos Alcaraz e assumir a vice-liderança do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

Até hoje, nenhum tenista italiano jamais alcançou tal posição no ranking internacional. "Estou orgulhoso do resultado. Comecei a semana sofrendo um pouco, não tive muito tempo para me adaptar às quadras. Com o decorrer do torneio me senti cada vez melhor, estou orgulhoso de como lidei com as situações", declarou ele após a vitória.

"Estou tentando melhorar e aproveitar o momento, não sei se será a última vez que viverei essa situação. Agora o saibro está chegando e será diferente", acrescentou.

Sinner também destacou ainda que conquistou "pontos importantes e isso fez a diferença". "Feliz Páscoa a todos os italianos, sinto muita energia de vocês, procuro colocar em campo. Sem trabalho os resultados não chegam: se um trabalha, os resultados vêm. Nos vemos na Itália".

Ao longo de duas semanas de torneio, Sinner perdeu apenas um set, diante do holandês Tallon Griekspoor, na terceira rodada. O italiano estreou derrotando Andrea Vavassori.

Na sequência, ele passou por Christopher O'Connell, nas oitavas, pelo tcheco Tomas Machac, nas quartas, e conseguiu uma revanche contra o russo Daniil Medvedev, campeão do ano passado, na semifinal.

Com a vitória, ele garante mil pontos na ATP e um prêmio de US$ 1,1 milhão. Já na final do feminino, Danielle Collins venceu a cazaque Elena Rybakina neste sábado e foi a campeã do evento.

(ANSA).

