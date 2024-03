Rússia exige que Ucrânia entregue chefe do serviço de segurança e outros

(Reuters) - A Rússia está exigindo que a Ucrânia entregue todas as pessoas ligadas a atos terroristas cometidos na Rússia, incluindo o chefe do Serviço de Segurança SBU do país, disse o Ministério das Relações Exteriores neste domingo.

"A Rússia entregou às autoridades ucranianas suas exigências... para a prisão imediata e extradição de todos aqueles ligados aos atos terroristas em questão", disse um comunicado do ministério, depois de listar uma série de incidentes violentos no país.

A declaração do ministério disse que entre as pessoas a serem entregues estava o chefe da SBU, Vasyl Maliuk, que reconheceu que seu serviço estava por trás dos ataques à ponte que liga a Crimeia ao continente russo desde a invasão da Ucrânia pelo Kremlin em fevereiro de 2022.

(Reportagem de Ron Popeski)