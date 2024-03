Rússia afirma ter atingido infraestrutura de energia e de produção de gás da Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - A força aérea russa realizou um ataque maciço a objetos de infraestrutura de energia e ao setor de gás na Ucrânia, informou o Ministério da Defesa da Rússia neste domingo.

O ministério disse que usou "armas aéreas de longo alcance de alta precisão" e drones.

"Como resultado desse ataque, a operação das empresas do setor de defesa envolvidas na fabricação e no reparo de armas, equipamentos e munições foi interrompida. Todos os objetivos do ataque foram alcançados. Os objetos designados foram atingidos", disse o ministério.