'Rua do Dr. Sócrates': conheça outros brasileiros homenageados em locais na França

Inaugurada no sábado (30), em Saint-Ouen, na região metropolitana de Paris, a Rua do Dr. Sócrates passa a integrar o simpático e afetuoso mapa de espaços na França que rendem homenagem a personalidades brasileiras, confirmando a histórica relação diplomática entre os dois países. Outro craque da bola, o rei Pelé, ou das linhas curvas, o arquiteto Oscar Niemeyer, também figuram nesta galeria de espaços com nomes brasileiros em pleno território francês.

A Rue du Dr. Sócrates, ídolo do Corinthians e da Seleção Brasileira, que faleceu em 2011, está situada na Vila Olímpica dos Jogos de Paris 2024, em Saint-Ouen, cidade que será a sede do Time Brasil durante o evento.

Para Pelé, a França deu o apelido de rei, o título de atleta do século... e um estádio. Anteriormente conhecido como Boutroux, o Estádio Pelé fica no 13° distrito de Paris, bairro popular da capital francesa. O espaço recebe os jogos do Paris 13 Atletico, equipe fundada em 1968 e que disputa divisões de acesso do futebol francês.

O estádio foi rebatizado em março do ano passado em tributo ao rei do futebol, que morreu em dezembro de 2022, aos 82 anos.

A iniciativa inaugura mais um capítulo da história de Pelé com a França. Em 2014, em entrevista à RFI, o jogador afirmou que o país lhe deu muitos louros, e listou as homenagens recebidas em solo francês, incluindo o título de majestade do futebol: "Primeiro, foi o apelido de Rei Pelé. Passado algum tempo, veio o 'Atleta do Século'", ele contou.

Complexo esportivo Sonny Anderson

Juninho Pernambucano não foi o único brasileiro que marcou seu nome na história do Lyon. Entre outros brazucas, o atacante Sonny Anderson, que vestiu a camisa do clube francês entre 1999 e 2003, também fez seu nome por lá.

No entanto, a homenagem de batizar um complexo esportivo com seu nome curiosamente não vem do clube em que ele é ídolo, mas sim do Mions FC, equipe de pequeno porte que carrega o nome da cidade situada na região metropolitana de Lyon.

O complexo esportivo Sonny Anderson, ou estádio Sonny Anderson, foi inaugurado em 2018 e dispõe de quatro campos de futebol.

Com a camisa do Lyon, o ex-atacante brasileiro conquistou quatro títulos e marcou 94 gols em 161 jogos, alcançando o posto de 9° maior artilheiro da história do clube, de acordo com o site da equipe francesa.

O ex-jogador continua na França, no cargo de conselheiro do Lyon e comentarista de futebol em uma emissora de televisão.

Marielle presente

Inaugurado em setembro de 2019, o Jardim Marielle Franco fica no 10° distrito de Paris, próximo à Gare de l'Est, uma das principais estações de trem da cidade, sendo o acesso feito pela rua d'Alsace.

O espaço tem 2,6 mil m² e abriga cerca de 70 árvores, a maior parte delas frutíferas, além de uma fonte de água potável e uma área de lazer para crianças.

A homenagem aconteceu um ano e meio depois da morte de Marielle Franco, assassinada em março de 2018 no Rio de Janeiro, onde ocupava o cargo de vereadora pelo PSOL. Anderson Gomes, motorista da parlamentar, também foi morto.

Na última semana as investigações sobre o crime avançaram, após uma operação da Polícia Federal que culminou na prisão do delegado Rivaldo Barbosa e dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, apontados pela PF como mandantes dos assassinatos de Marielle e de Anderson Gomes.

Niemeyer e o comunismo

Inaugurado na década de 1970, o Espaço abriga a sede do Partido Comunista Francês (PCF). Foi o arquiteto que projetou o edifício, que carrega as curvas tão características de suas obras, inclusive uma cúpula que lembra o Senado Federal, também idealizado por ele.

O prédio fica na Place du Colonel Fabien, no 19° distrito de Paris, e apresenta um hall de 1 mil m² e uma área para exposições no térreo, além de cafeteria e salas de reuniões no subsolo. Já a cúpula tem capacidade para até 300 pessoas. O local recebe diversos eventos culturais, como festivais e exposições artísticas.