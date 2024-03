Romênia e Bulgária ingressam no espaço Schengen europeu, mas com restrições

Depois de 13 anos de espera, a Romênia e a Bulgária entraram oficialmente no espaço Schengen, a vasta zona de livre circulação europeia, à 0h deste domingo (31). O ingresso beneficia viajantes nos aeroportos e portos, que ficarão livres de controles de passaportes, mas não abrange as fronteiras terrestres.

No aeroporto de Sófia, na Bulgária, os primeiros passageiros que partiram estavam maravilhados na manhã deste domingo. "Viajo com frequência e isso torna as coisas mais fáceis", explicou Kristina Markova, 35 anos. "Incluindo o controle de bagagem, conseguimos chegar ao terminal em menos de três minutos. É um verdadeiro progresso."

A adesão é parcial, mas o passo tem um forte valor simbólico, uma vez que os dois países são membros da União Europeia (UE) desde 2007. "Este é um grande sucesso para eles", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em um comunicado.

A responsável pelo veto da entrada plena dos dois países foi a Áustria, que temia um afluxo de requerentes de asilo por terra.

29 membros

A Croácia, que entrou na UE depois da Romênia (19 milhões de habitantes) e da Bulgária (6,5 milhões), ingressou no espaço Schengen em janeiro de 2023.

Agora, a zona criada em 1985, onde mais de 400 milhões de pessoas podem viajar sem controles nas fronteiras internas, passa a incluir 29 membros: 25 dos 27 Estados da EU e quatro vizinhos associados - Suíça, Liechtenstein, Noruega e Islândia.

Para Stefan Popescu, especialista em relações internacionais baseado em Bucareste, a adesão foi "uma questão de dignidade". "Cada romeno, quando assumia uma posição diferente de outros cidadãos europeus, sentiu-se tratado de forma diferente", disse ele.

No aeroporto da capital romena, onde a maioria dos voos serve o espaço Schengen, as equipes estiveram ocupadas durante toda a semana preparando-se para a mudança. Verificações não anunciadas, especialmente de menores, devem ocorrer "para evitar que sejam vítimas de redes de tráfico de seres humanos", de acordo com o governo.

Agentes também estarão presentes para orientar os passageiros e identificar aqueles que aproveitariam para sair ilegalmente da Romênia.

Longas filas nas estradas

Já nas estradas, os controles serão mantidos por enquanto - o que causou revolta de trabalhadores nos transportes rodoviários. A espera dura "de 8 a 16 horas" na fronteira com a Hungria, e "de 20 a 30 horas com a Bulgária, com picos de três dias" em ambos os casos, lamentou, em um comunicado de imprensa, um dos principais sindicatos romenos do setor.

A entidade também adverte que essas paradas geram "prejuízos financeiros gigantescos". "Esperamos 13 anos. Estamos exaustos", declarou o secretário-geral Radu Dinescu.

Trabalhadores transfronteiriços que passam de carro pelas fronteiras também não se conformam. "3% das mercadorias búlgaras são transportadas por via aérea e marítima, e os restantes 97% circulam por terra", comparou Vassil Velev, presidente da organização BICA (Associação do Capital Industrial Búlgaro).

"Estamos, portanto, 3% em Schengen e não sabemos quando seremos autorizados a aderir completamente", lamentou.

Até o momento, nenhuma data para o ingresso pleno está prevista. "Por que temos de mostrar as nossas credenciais para ter esperança de superar a relutância de Viena?", questionou o empresário, que teme o resultado das eleições legislativas de setembro na Áustria.

As pesquisas antecipam que o chanceler conservador Karl Nehammer enfrentará a ascensão da extrema direita, refratária a qualquer expansão dos espaços europeus.

"A adesão plena dependerá dos desenvolvimentos políticos estrangeiros", alertou neste domingo o ministro do Interior romeno, Catalin Predoiu, referindo-se à votação austríaca.

Com informações da AFP