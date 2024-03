Rival de Erdogan lidera contagem de votos em Istambul em eleição chave na Turquia

Por Can Sezer e Burcu Karakas

ISTAMBUL (Reuters) - O prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, aparecia na frente de seu adversário do Partido AK, legenda do presidente Tayyip Erdogan, nas eleições locais deste domingo, mostrou uma contagem inicial de votos, em uma demonstração potencial de que a oposição turca está se reafirmando enquanto força política.

Em outro possível ponto de atenção para Erdogan, na segunda maior cidade do país, Ancara, o atual prefeito da oposição, Mansur Yavas, declarou vitória sobre seu adversário do Partido AK menos de três horas após o fechamento das urnas na votação municipal.

As eleições locais são vistas pelos analistas como um termômetro tanto do apoio de Erdogan como da durabilidade e força da oposição.

Erdogan, que é o presidente da Turquia há mais de duas décadas, fez uma forte campanha para que o seu partido recuperasse o controle de Istambul tirando-a de seu rival Imamoglu, o atual prefeito e potencial futuro candidato a presidente.

Algumas cidades do leste da Turquia registrou casos de violência relacionados com a eleição de autoridades dos bairros, que estavam nas cédulas de votação juntamente com prefeitos e outros funcionários municipais, e foi reportada a morte de três pessoas.

De acordo com resultados oficiais baseados em 41,43% das urnas apuradas, Imamoglu angariou 50% dos votos, em comparação com 41,26% de Murat Kurum, do Partido AK, ex-ministro do governo de Erdogan.

“Com base nos dados que recolhemos, posso dizer que a confiança que os nossos cidadãos depositaram em nós foi de fato demonstrada”, disse Imamoglu.

(Reportagem adicional de Ali Kucukgocmen, Bulent Usta e Burcu Karakas em Istambul e Ece Toksabay, Tuvan Gumrukcu e Huseyin Hayatsever em Ancara)