Quatro morrem após chuva forte repentina no leste da Índia

Por Subrata Nag Choudhury

CALCUTTA, ÍNDIA (Reuters) - Chuvas fortes e repentinas e ventos turbulentos atingiram neste domingo partes do Estado de Bengala Ocidental, no leste da Índia, matando quatro pessoas e ferindo várias outras, de acordo com uma autoridade local.

A tempestade atingiu o distrito de Jalpaiguri, em Bengala Ocidental, e danificou casas, arrancou árvores, interrompeu o transporte e a eletricidade, mostraram vídeos da agência de notícias indiana ANI, na qual a Reuters tem uma participação minoritária.

O chefe distrital local, Shama Parveen, disse que a tempestade matou quatro pessoas, enquanto muitos feridos foram levados para o hospital local para serem tratados.

(Reportagem adicional de Shivangi Acharya em Nova Délhi)