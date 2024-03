O mercado de carros antigos está em alta no Brasil. Quem frequenta as redes sociais já deve ter visto algum anúncio e possivelmente cogitou colocar um destes veículos na garagem, seja para curtir nos fins de semana ou até mesmo para investimento - já que os valores desses automóveis dificilmente caem com o passar dos anos.

Uma maneira de diferenciar os carros antigos que tenham mais qualidade e originalidade é colocar as cobiçadas placas de colecionador, também conhecidas como 'placas pretas'. Mas não é algo tão simples, já que o carro precisa passar por vistorias e algumas taxas são cobradas para isso.

Colunistas do UOL

Acabei de passar por isso, colocando as placas de colecionador no meu carro. No vídeo dessa semana falo o que precisei fazer e quanto custou todo esse processo.

