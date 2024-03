Papa celebra missa de 'Domingo de Páscoa' antes de bênção

CIDADE DO VATICANO, 31 MAR (ANSA) - O papa Francisco celebrou nesta manhã, na Praça São Pedro, no Vaticano, a missa solene do "Domingo de Páscoa", em mais um evento da Semana Santa católica.

Milhares de fiéis romanos e peregrinos de todo o mundo participaram da cerimônia, que começou com o rito da "Ressurreição", no dia em que se celebra a ressurreição de Jesus Cristo, momento mais importante do calendário litúrgico da Igreja Católica.

Mais de 350 cardeais, bispos e padres também estiveram presentes e compartilharam a liturgia com o Pontífice. A proclamação do Evangelho foi realizada em latim e grego, como sinal da universalidade da mensagem cristã.

Como tem ocorrido nos últimos anos, Francisco não proferiu a homilia, tendo em vista que ainda pronunciará a mensagem pascal e concederá a bênção "Urbi et Orbi" ("À cidade e ao mundo") da varanda central da Basílica de São Pedro.

A Praça São Pedro foi decorada com milhares de flores graças à contribuição dos Floristas Holandeses e dos trabalhadores do Serviço de Jardins e Ambiente.

Após a missa, Jorge Bergoglio percorreu a praça no papamóvel para saudar os fiéis presentes. (ANSA).

