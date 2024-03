Netanyahu será submetido a uma cirurgia de hérnia neste domingo

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, será submetido neste domingo (31) a uma cirurgia de hérnia, anunciou seu gabinete, que explicou que operação exige a aplicação de anestesia geral.

O ministro da Justiça, Yariv Levin, que tem o posto de vice-primeiro-ministro, assumirá as funções de Netanyahu durante a cirurgia, segundo o governo.

Netanyahu passará pelo procedimento em um momento no qual milhares de israelenses têm saído às ruas de importantes cidades do país para pedirem sua saída do cargo. Os manifestantes também têm como demanda a libertação dos reféns capturados pelo Hamas em outubro de 2023.