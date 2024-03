Mouse pad de quase 1 metro é campeão de vendas; o que diz quem comprou?

Montar uma estação de trabalho ou para jogos de computador pode custar bem caro. Por isso, é muito bom quando surgem ofertas de produtos que não deixam a desejar no quesito qualidade. E essa é uma das características que fazem o mouse pad da Havit ser um sucesso de vendas, na Amazon, parceira do UOL, com mais de duas mil compras só no mês passado.

O produto já registra mais de 26 mil avaliações e tem nota quase máxima: 4,9 de 5. Com tamanho maior que a média (30 cm por 90 cm), o mouse pad tem aparência discreta e é considerado de boa qualidade por seus usuários. Ele é feito em tecido de malha fina e resistente, além de ter base de borracha antiderrapante.

O que o mouse pad tem de bom?

Tecido de malha fina;

Base antiderrapante de borracha;

Revestimento à prova d'água;

Por ter um tamanho maior, garante estabilidade para o teclado e mouse.

O que diz quem comprou?

[...] [Ele] é grande e bem feito. Eu recomendo demais, vale a pena e fica bonito no seu setup, mesmo que seja simples ou você esteja começando a montar um setup agora, vai ficar muito bom e vai servir muito (só dá uma olhada se a medida fica certa na tua mesa).

Érika Cristina

Esse mouse pad é incrível. Eu realmente recomendo, acabamento excelente, precisão e deslize do mouse muito bons. E não deixa o teclado ficar deslizando. Equilíbrio é o nome dele, bem acabado, barato, sempre em estoque. Não preciso de mais que isso.

Charles

Produto perfeito!! Tamanho ideal para teclado, mouse e ainda espaço extra. Nem sinto que estou usando um uma mesa de madeira embaixo dele.Super recomendo.

Clara Alonso

Definitivamente um dos melhores, principalmente se contar o preço. Não sai do lugar, não cria ondulações e o tamanho é ideal. Com certeza vale a pena comprar.

Heitor

Pontos de atenção

[...] Contras: Material semelhante ao neoprene, em contato constante com os braços, acaba irritando a pele. A sujeira "gruda" na borracha, tanto em cima quanto por baixo. Limpar é fácil. Com uma escova de cerdas macias, resolve rápido.

Marcelo Almeida

O mousepad é ótimo! Comprei em janeiro de 2022, porém fui perceber agora que a parte onde meu pulso fica apoiado estava com uma deformação estranha. Quando levantei o mouse pad para ver o que era, vi que a borracha estava grudada na minha mesa naquela parte especificamente. Quando levantei, a borracha soltou do mouse pad.

Comentário anônimo da Amazon

Ele é bom, mas não para usar muito tempo seguido, pois ele dá uma machucada no braço se usado por muito tempo.

Rafael

