Motorista de Porsche bate em Renault, mata condutor e foge do local em SP

Um homem que dirigia um Porsche, bateu na traseira de um Renault e matou o condutor do veículo na madrugada deste domingo (31) na zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

O rapaz de 25 anos perdeu o controle do Porsche bateu na traseira do Renault. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que policiais militares foram acionados para atender a ocorrência no local — O acidente aconteceu na avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé.

O condutor do Renault, um homem de 52 anos, chegou a ser socorrido. Ele foi encaminhado ao hospital Tatuapé, mas não resistiu e morreu.

O motorista do Porsche fugiu do local. Ele é investigado por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção. O passageiro que estava com o suspeito no Porsche foi levado ao hospital São Luiz, onde permaneceu em atendimento.

Ainda segundo a SSP, foram solicitados exames ao IML (Instituto Médico Legal) e ao IC (Instituto de Criminalística). O caso foi registrado como fuga de local de acidente, lesão corporal na direção de veículo automotor e homicídio culposo na direção de veículo automotor no 30° DP (Tatuapé).

Diligências estão em andamento para localizar o autor do acidente.

*Texto em atualização.