Polícia encontra corpo de menino de 2 anos desaparecido na França

Investigadores franceses encontraram e identificaram no sábado os ossos de um menino que desapareceu em julho passado em um vilarejo nos Alpes, um caso que chocou o país, anunciaram os promotores neste domingo.

Émile tinha dois anos e meio quando desapareceu no dia 8 de julho de 2023. Ele passava o verão na localidade de Haut-Vernet, sudeste do país, com os avós. A mãe e o pai de Émile não estavam na cidade no dia do desaparecimento.

As últimas pessoas que viram a criança foram dois vizinhos, que afirmaram que ele estava caminhando sozinho por uma rua da cidade, que fica a 1.200 metros de altitude.

"No sábado, a polícia foi informada sobre a descoberta de ossos perto do vilarejo de Le Vernet", disse o promotor Jean-Luc Blachon.

Os exames genéticos permitiram "concluir no domingo que eram ossos do menino Émile", acrescentou.

O promotor não detalhou as causas da morte, mas afirmou que os legistas continuam examinando os ossos. "A polícia está mobilizando recursos para realizar buscas adicionais na área onde foram encontrados", acrescentou.

Policiais bloqueiam estrada em Le Haut-Vernet, no sul dos Alpes franceses, depois que investigadores franceses encontraram ossos de uma criança desaparecida Imagem: NICOLAS TUCAT - 31.mar.24/AFP

As autoridades organizaram uma grande operação de busca em julho do ano passado, com dezenas de policiais e soldados, cães farejadores, um helicóptero e drones, mas não teve sucesso.

Em um primeiro momento, o Ministério Público abriu uma investigação por "desaparecimento suspeito".

Mas o caso foi reclassificado pouco depois como uma investigação criminal por "sequestro" e "detenção ilegal".

Os investigadores também deixaram em aberto a possibilidade de acidente ou queda.

A polícia retornou à cidade na quinta-feira para a reconstituição do momento do desaparecimento, com a presença das 17 pessoas que estavam no local no momento dos acontecimentos. As imagens da reconstituição foram gravadas por drones.