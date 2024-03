Indonésia confirma visita de papa Francisco em setembro

ROMA, 31 MAR (ANSA) - O governo da Indonésia confirmou no sábado (30) que o papa Francisco visitará o país em setembro deste ano, à medida que aumentavam as preocupações com a saúde do Pontífice de 87 anos nos últimos dias.

"Com base na carta enviada pelo Vaticano e recebida pelo governo indonésio, o papa Francisco estará presente na Indonésia em 3 de setembro de 2024", declarou o ministro de Assuntos Religiosos da Indonésia, Yaqut Cholil Qoumas, em um evento em Java Central, enfatizando que "isso será uma honra" para o país.

O presidente cessante Joko Widodo havia convidado o religioso para visitar a nação, que tem a maior população muçulmana do mundo, em junho de 2022, como parte de um esforço para promover a tolerância religiosa.

"Depois de esperar dois anos, o papa Francisco finalmente chegará à Indonésia. Acredito que este será um presente especial para os católicos", acrescentou o ministro.

De acordo com o Pew Research Centre, a Indonésia é o lar de 242 milhões de muçulmanos e cerca de 29 milhões de cristãos, sendo 8,5 milhões católicos.

Neste ano, Jorge Bergoglio também deverá visitar Papua Nova Guiné em agosto, segundo disse o ministro das Relações Exteriores do país, Justin Tkatchenko, em janeiro passado.

Além disso, uma fonte do Vaticano revelou que o argentino planeja viajar para Timor Leste no mesmo mês. Desde a sua eleição pelos cardeais em 2013, Francisco fez 44 viagens ao exterior.

Recentemente, o Vaticano anunciou que o líder da Igreja Católica visitará a Bélgica ainda neste ano, e o Papa mencionou seu desejo de voltar à sua terra natal, a Argentina.

No entanto, as dúvidas sobre seu estado de saúde foram reacendidas após o cancelamento de última hora de sua participação na Via Sacra no Coliseu, em Roma, na Sexta-feira Santa, para "preservá-lo". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.