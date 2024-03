Homem se joga do segundo andar de shopping e atinge outra pessoa na queda no litoral de SP

Alerta: a reportagem abaixo trata de temas como suicídio e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda

Um homem de 37 anos se jogou do segundo andar do Shopping Miramar, em Santos, na manhã do sábado 30, e atingiu um outro homem de 45 anos na queda. Eles foram levados conscientes para o Hospital Ana Costa e a Santa Casa de Santos, respectivamente.

O Estadão entrou em contato com os dois hospitais, que confirmaram a ocorrência, mas não informaram os estados de saúde deles.

Segundo a polícia, o homem que estava no térreo do shopping estava próximo a um quiosque de venda de óculos. Ele foi atingido quando pelo corpo do rapaz que, segundo os policiais, havia se atirado do segundo andar. Sua queda foi amortecida.

A vítima atingida pela queda foi diagnosticada com um Traumatismo Cranioencefálico leve, de acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, que foram acionados para prestar os primeiros socorros. O homem que pulou do segundo andar teve fratura exposta e sofreu um trauma na face.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos como lesão corporal e suicídio tentado.

Onde buscar ajuda?

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato com o Canal Pode Falar pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.U