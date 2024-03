Homem morre afogado no espelho d'água da Praça do Buriti, em Brasília

Um homem de 35 anos se afogou em um espelho d'água de apenas 40 centímetros em Brasília, por volta das 11h deste domingo (31). Ele morreu no local.

O que aconteceu

O homem, cuja identidade não foi revelada, estava de barriga para baixo no espelho d'água do Palácio do Buriti, sede do Governo do Distrito Federal.

Os Bombeiros foram acionados, chegaram ao local e tentaram socorrer o homem, mas ele já estava morto.

Imediatamente realizou-se a retirada do meio líquido, onde foi constatada a ausência de sinais vitais, e iniciado o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar, sendo efetuadas manobras por aproximadamente 20 minutos.

Nota dos Bombeiros do DF

Os bombeiros ainda usaram remédios para tentar reanimar o homem. "Mesmo com o manejo avançado de vias aéreas e administração de medicamentos que visam o reestabelecimento dos sinais vitais, estes não foram restabelecidos", disse a corporação.

A Polícia Civil investiga o caso. Nenhuma testemunha foi identificada até o momento, mas câmeras de segurança já foram localizadas.

Ainda não há informações do tempo que o homem passou no espelho d'água, se estava alcoolizado ou se foi levado por uma terceira pessoa.