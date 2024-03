Hamas não decidiu se enviará delegação às negociações sobre trégua em Gaza

O Hamas ainda não decidiu se enviará uma delegação às negociações sobre uma trégua com Israel na Faixa de Gaza, afirmou um dirigente do movimento islamista palestino neste domingo (31) à AFP.

"Ainda não há nenhuma indicação ou decisão, por parte do Hamas, sobre o envio de uma delegação (...) a uma nova rodada de negociações no Cairo ou em Doha", disse à AFP o representante do grupo islamista, que pediu anonimato.

As negociações entre Hamas e Israel, com mediação do Catar, Egito e Estados Unidos, deveriam ser retomadas neste domingo no Cairo, segundo o canal de televisão egípcio Al Qahera.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, autorizou uma nova rodada de negociações entre as duas partes.

Os mediadores esperavam obter um cessar-fogo antes do Ramadã, mês sagrado do islã em que os muçulmanos respeitam um jejum, mas não conseguiram alcançar um acordo.

O representante de Hamas, que governa Gaza desde 2007, acrescentou que existem muitas divergências entre os dois lados para possibilitar um avanço.

"Duvido que aconteçam avanços nas negociações porque as posições estão muito distantes. Netanyahu não é sério e não está interessado", disse à AFP o representante do movimento islamista palestino, em guerra com Israel em Gaza desde 7 de outubro.

