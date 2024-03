Aliado de Bolsonaro rebate Tebet e diz que ministra atrapalha Nunes em SP

Assessor e advogado de Jair Bolsonaro, Fábio Wajngarten afirmou que que apoio de Simone Tebet atrapalha a "eleição ganha" do prefeito Ricardo Nunes , em São Paulo

O que aconteceu

Wajngarten chamou a ministra do Planejamento de "sem votos". O advogado se manifestou nas redes sociais após Tebet dizer que só sobe no palanque de Nunes (ambos são do MDB) quando Bolsonaro não tiver — o ex-presidente apoia o nome do prefeito à reeleição. A declaração da ministra do governo Lula foi feita em entrevista concedida à emissora CNN Brasil.

O assessor de Bolsonaro afirmou que Tebet "não é de São Paulo" e que "não ajuda em nada". Ex-prefeita de Três Lagoas (MS), a ministra também tem residência na capital paulista e, no primeiro turno das eleições presidenciais de 2022, a teve 8,11% dos votos na cidade, o dobro de sua média nacional.

Como uma "sem votos" atrapalha uma eleição ganha.

Sequer é de SP. Não ajuda em NADA.

Quer o Boulos? pic.twitter.com/82oKJcUfYU -- Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) March 31, 2024



Simone Tebet provocou Bolsonaro em entrevista

Bolsonaro não estando (risos). A gente pode ir em dias diferentes.

Jamais vou estar no palanque de um candidato que tem pautas que representam um retrocesso, em questões como o armamento, o desmatamento ambiental, na pauta de costumes ou contra a democracia.

Simone Tebet, ministra

Na corrida pela prefeitura, Nunes tem o apoio de Bolsonaro e da direita. Adversário de No prefeito, o deputado Guilherme Boulos (PSOL) é apoiado por Lula e pela esquerda. Já Tabata Amaral (PSB) tem o apoio do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB) e de parte da esquerda e da direita.

Bolsonaro não permitiu que fossem lançados candidatos da extrema direita em São Paulo, como seu x-ministro Ricardo Salles (PL). Em vez disso, ele e Valdemar Costa Neto, presidente do PL, esforçaram-se num apoio a Nunes.