Erdogan enfrenta rival em eleições locais na Turquia em meio a violência

Por Daren Butler e Can Sezer

ISTAMBUL (Reuters) - Os turcos votaram no domingo em eleições municipais com foco na tentativa do presidente Tayyip Erdogan de recuperar o controle de Istambul do rival Ekrem Imamoglu, que pretende reafirmar a oposição como uma força política após as derrotas eleitorais do ano passado.

As urnas foram fechadas às 17h (11h, horário de Brasília) depois de alguma violência em todo o país relacionada à eleição de autoridades regionais, ou "muhtars", com três pessoas mortas.

O prefeito de Istambul, Imamoglu, deu a Erdogan e seu Partido AK o maior golpe eleitoral de duas décadas no poder com sua vitória na votação de 2019. O presidente revidou em 2023, garantindo a reeleição e a maioria no Parlamento com seus aliados nacionalistas.

Os resultados de domingo podem reforçar o controle de Erdogan sobre a Turquia, membro da Otan, ou sinalizar uma mudança no cenário político dividido do país. Uma vitória de Imamoglu alimentaria as expectativas de que ele se tornará um futuro líder nacional.

Em um incidente no sudeste do país, grupos entraram em confronto com armas, paus e pedras, matando uma pessoa e ferindo 11. Em outro, um candidato muhtar foi morto e quatro pessoas ficaram feridas em uma briga, informou a agência de notícias estatal Anadolu.

Ela também disse que 16 pessoas ficaram feridas em um confronto em Sanliurfa, enquanto um muhtar foi esfaqueado em Afyonkarahisar, no oeste do país. A Demiroren informou separadamente que uma pessoa foi morta a tiros e duas ficaram feridas durante a noite em Bursa.

(Reportagem adicional de Ali Kucukgocmen e Bulent Usta em Istambul)