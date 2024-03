Eles faturam R$ 50 milhões por ano com sistema de pagamento para empresas

Alexander Frota, 31, e Breno Andrade, 29, começaram a empreender com a criação de uma plataforma de cursos online. Ao identificarem um problema com o sistema de pagamento da empresa que prestava serviço para os dois, resolveram investir na área e mudar o negócio.

A Abmex iniciou sua operação em 2020 e hoje fatura R$ 50 milhões por ano, segundo Frota. Tiago Mascarenhas, 39 anos, o terceiro sócio, entrou na empresa um ano depois, em 2021.

O que faz a empresa

A empresa atua na área de tecnologia financeira e, entre as soluções que desenvolve, estão:

Pagamentos por cartão, boleto ou pix;

Cobrança por assinatura simplificada;

Checkout com aprovação de compra:

Salvamento dos dados na plataforma;

Ainda este ano, a empresa espera lançar a solução whitelabel, que consiste na criação de um produto ou serviço para que outra marca revenda uma solução como sua. "Esse modelo ajuda empresas a criarem seu próprio braço de fintech com o modelo 'fintech as a service', que traz soluções como pagamentos, banking, compliance e training", explica Frota.

Por que atuar com tecnologia? Frota diz que desde criança acompanha tudo o que é relacionado à tecnologia. Inclusive, sua inspiração é o Steve Jobs, cofundador da Apple. Ele brinca que até seu começo lembra o de Jobs. "Ele começou seu negócio na garagem, e eu no sótão da minha casa."

Me inspiro muito no Steve Jobs. Quero desenvolver novas tecnologias para impactar pessoas e ajudar o mercado financeiro a evoluir.

Alexander Frota, sócio da Abmex

Maquininha sem cobrança de taxa administrativa

A Abmex iniciou suas operações oferecendo o serviço de pagamento para compras online e maquininhas sem taxa de administração, o que atraiu muitos clientes, segundo Frota. Hoje a empresa não trabalha mais com a tarifa zero, que pode variar de R$ 0,99 a 12% (no caso do cartão de crédito), e aposta no lançamento da solução whitelabel para atingir o faturamento de R$ 250 milhões em 2024.

Atualmente, a companhia tem 10 mil clientes dos setores de serviços, e-commerce e varejo que, juntas, somam R$ 500 milhões em transações por ano. A nova tecnologia whitelabel está em processo de validação por cerca de 30 empresas. Com sede no Rio de Janeiro, a Abmex tem como foco operações B2B (expressão em inglês que significa business to business e trata sobre a venda de produtos e serviços entre empresas).

Vida na periferia

Jovens saíram da periferia. Frota e Andrade se conheceram em um evento de tecnologia aqui no Brasil. Alguns anos depois, cruzaram com Mascarenhas em um evento de TI fora do país e o convidaram para a sociedade. Além de amarem inovação e estarem presentes nos principais eventos de tecnologia que acontecem no mundo, os três têm em comum a vida na periferia.

Frota tem o ensino médio e nasceu e foi criado no bairro Arsenal, na região central de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Andrade é formado em ciências da computação e nasceu em Jabour e foi criado em Realengo, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Mascarenhas é formado em gestão financeira e controladoria e é o único paulista dos três. Nasceu na periferia de Votorantim, no interior de São Paulo.

Sou um exemplo de que é possível superar obstáculos e alcançar o sucesso através da educação e do trabalho dedicado

Breno Andrade