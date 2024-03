Com 2 de Rodrygo, Real vence Athletic e segue firme na ponta do Espanhol

O Real Madrid derrotou o Athletic Bilbao por 2 a 0 neste domingo (31), com dois gols do atacante brasileiro Rodrygo, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, em que o time merengue segue firme na ponta da tabela.

O Real lidera com 75 pontos, oito à frente do Barcelona (2º), que no sábado bateu o Las Palmas por 1 a 0, e dez a mais que o Girona (3º), que mais cedo venceu o Betis por 3 a 2.

O Athletic, que vai disputar a final da Copa do Rei no próximo sábado contra o Mallorca, se mantém na quarta posição, mas pode ser ultrapassado em caso de vitória do Atlético de Madrid (5º) sobre o Villarreal na segunda-feira.

Jogando em casa, o Real Madrid não demorou a dominar as ações mesmo sem Vinícius Júnior, que cumpriu suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

Aos oito minutos, Rodrygo abriu o placar batendo bonito da entrada da área para fazer um golaço no Santiago Bernabéu.

No início do segundo tempo, o Real quase ampliou em um chute cruzado de Brahim Díaz que bateu no pé da trave (48'). Pouco depois, o Athletic respondeu com Iñaki Williams, que desviou cruzamento e obrigou Andriy Lunin a fazer grande defesa (51').

Mas o dia era de Rodrygo, que selou a vitória madridista depois de receber de Bellingham, cortar o zagueiro e finalizar sem chances para o goleiro (73').

Em outro dos jogos do dia, Celta de Vigo (17º) e Rayo Vallecano (16º) ficaram no 0 a 0, resultado ruim para ambos na luta contra o rebaixamento.

Por sua vez, a Real Sociedad (6ª) venceu fora de casa o Alavés (13º) por 1 a 0.

-- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Cádiz - Granada 1 - 0

- Sábado:

Getafe - Sevilla 0 - 1

Almería - Osasuna 0 - 3

Valencia - Mallorca 0 - 0

Barcelona - Las Palmas 1 - 0

- Domingo:

Celta Vigo - Rayo Vallecano 0 - 0

Girona - Betis 3 - 2

Alavés - Real Sociedad 0 - 1

Real Madrid - Athletic Bilbao 2 - 0

- Segunda-feira:

(16h00) Villarreal - Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 75 30 23 6 1 66 20 46

2. Barcelona 67 30 20 7 3 61 34 27

3. Girona 65 30 20 5 5 62 36 26

4. Athletic Bilbao 56 30 16 8 6 50 28 22

5. Atlético de Madrid 55 29 17 4 8 54 34 20

6. Real Sociedad 49 30 13 10 7 43 31 12

7. Betis 42 30 10 12 8 36 36 0

8. Valencia 41 29 11 8 10 32 32 0

9. Osasuna 39 30 11 6 13 36 43 -7

10. Villarreal 38 29 10 8 11 47 51 -4

11. Getafe 38 30 9 11 10 37 43 -6

12. Las Palmas 37 30 10 7 13 29 33 -4

13. Alavés 32 30 8 8 14 26 36 -10

14. Sevilla 31 30 7 10 13 37 44 -7

15. Mallorca 31 30 6 13 11 25 35 -10

16. Rayo Vallecano 30 30 6 12 12 25 38 -13

17. Celta Vigo 28 30 6 10 14 32 44 -12

18. Cádiz 25 30 4 13 13 21 40 -19

19. Granada 14 29 2 8 19 30 59 -29

20. Almería 13 30 1 10 19 28 60 -32

bur/iga/dr/cb

© Agence France-Presse