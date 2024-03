Coliseu registrou mais de 12 milhões de visitantes em 2023

SÃO PAULO, 31 MAR (ANSA) - O governo italiano informou neste domingo (31) que o Parque Arqueológico do Coliseu, um dos principais monumentos do país, recebeu mais de 12 milhões de visitantes durante todo o ano de 2023.

"Em 2023, o Parque Arqueológico do Coliseu recebeu 12.212.000 visitantes, um aumento significativo em relação aos 9.312.000 de 2022, com um aumento de aproximadamente 24%", afirmou o ministro da Cultura, Gennaro Sangiuliano.

A declaração foi dada à margem de sua visita ao Coliseu no domingo de Páscoa, lembrando que os museus permanecem abertos por ocasião da Semana Santa católica.

Além de Sangiuliano, a diretora do parque arqueológico, Alfonsina Russo, e o diretor-geral do museus, Massimo Osanna.

"Em geral, temos um aumento de visitantes em quase todos os museus e parques arqueológicos, mas o Coliseu se destaca neste número junto com Pompeia e a Galeria Uffizi", acrescentou o ministro.

De acordo com ele, a "época que infelizmente se viveu nos últimos anos em que houve a chamada 'farsa da Páscoa' acabou.

"Muitos turistas vieram e encontraram alguns museus do nosso país fechados. Agora os locais estão todos abertos, abriram também no Natal e no Ano Novo porque é preciso responder aos pedidos de muitos turistas".

"Estou aqui idealmente para apertar a mão de todos os trabalhadores que prestam o seu trabalho e que, com o seu empenho e paixão, garantem a usabilidade do nosso patrimônio nacional através da interpretação do artigo 9º da Constituição", conclui. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.