Batom líquido que promete fixação por horas está R$ 60: 'não sai fácil'

Ter um batom que dura muito pode facilitar bastante a vida, seja para o dia a dia ou para curtir um evento especial. Assim, não é preciso se preocupar com vários retoques e aproveitar o colorido nos lábios por mais tempo.

Uma boa dica de batom de longa duração, que custa menos de R$ 60 e virou queridinho entre as consumidoras, é o SuperStay Matte Ink, da Maybelline. Veja a seguir as qualidades do produto e o que diz quem comprou.

O que esse batom tem de bom?

Efeito matte (opaco ou fosco);

Cores bem pigmentadas e vibrantes;

Aplicador idealizado para o formato da boca;

Traço preciso com uma camada fina de batom;

Promete até 16 horas de duração sem borrar e transferir;

É recomendado aguardar alguns minutos até secar.

O que diz quem comprou?

O produto tem mais de 74 mil avaliações na Amazon, parceira do Guia de Compras UOL, e uma nota média de 4,6 (sendo cinco a máxima). Confira algumas das avaliações adiante:

Amei meu batom, mesmo bebendo e comendo a noite toda ele não sai dos lábios, dura muitas horas e só sai com demaquilante. Daniela D.

Cor muito bonita. É um nude clássico, que dá para usar todos os dias. Vale muito a pena. Fixação ótima. Se eu colocar em um dia à tarde e não usar o demaquilante, ele só começa a sair no dia seguinte. Andrea Guarani Rocha

Muito bom o batom. Fixa bem na boca, não sai fácil. Gostei bastante. Priscilla Bittar

Realmente dura muito, o efeito mate não fica craquelado e tem boa cobertura. Rosemeire Lopes

Principais reclamações

Alguns consumidores reclamam que o produto deixa uma sensação grudenta nos lábios após a aplicação. Também há compradores que pontuam que esse efeito diminui ao aplicar uma camada mais fina. De outro modo, há avaliações que citam que o produto transfere a cor e que a cobertura pode sair após comer ou beber. Veja algumas opiniões:

Quando usei pela primeira vez ficou uma "massaroca" nos meus lábios, grudando como se fosse cola. Quando começou a sair, não saía gradativamente, mas aos pedaços, craquelava e ficava horrível. Jessica Prado

A cor pessoalmente é um rosa mais claro quando passa na boca. Sensação de grude e não seca 100%. Julie

O batom tem uma textura péssima: grossa demais, mas ao mesmo tempo não cobre. Então acabo botando mais produto para tentar tampar as falhas e ele leva séculos para secar! Thaís P.

