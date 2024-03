Atividade industrial da China cresce em março pela primeira vez em seis meses

SHENZHEN, CHINA (Reuters) - A atividade industrial da China expandiu pela primeira vez em seis meses em março, de acordo com uma pesquisa oficial divulgada neste domingo, oferecendo alívio às autoridades mesmo com a crise no setor imobiliário continuando a prejudicar a economia e a confiança.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) oficial subiu para 50,8 em março, de 49,1 em fevereiro, acima da marca de 50 que separa crescimento da contração e superando a previsão de 49,9 em uma pesquisa da Reuters.

Embora o ritmo de crescimento tenha sido modesto, essa foi também a leitura mais alta do PMI desde março do ano passado, quando o ímpeto da suspensão das rígidas restrições impostas pela Covid-19 começou a estagnar.

"De acordo com os indicadores, a oferta e a demanda domésticas melhoraram, enquanto a confiança dos proprietários e das empresas está se recuperando, e a disposição para consumir e investir está aumentando", disse Zhou Maohua, analista do China Everbright Bank.

Os novos pedidos de exportação subiram para território positivo, interrompendo 11 meses de quedas, mas o emprego continuou a encolher, embora em um ritmo mais lento, mostraram os dados do PMI.

Indicadores recentes sugerem que a segunda maior economia do mundo está lentamente se recuperando, levando os analistas a começar a atualizar suas previsões de crescimento para este ano.

No entanto, uma profunda retração no setor imobiliário do gigante asiático continua sendo um grande obstáculo ao crescimento, testando a saúde dos governos locais altamente endividados e dos balanços patrimoniais dos bancos estatais.

O PMI oficial não manufatureiro, que inclui serviços e construção, subiu de 51,4 para 53 em fevereiro, marcando a leitura mais alta desde setembro.

