Polícia do RS apreende R$ 15 mil em dinheiro, arma artesanal e drogas

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul apreendeu R$ 15.167,00, uma arma artesanal calibre 9 mm e drogas na região de Caxias do Sul.

O que aconteceu

Apreensão ocorreu após abordagem a veículo. Policiais militares encontraram o material ao revistarem um Renault Clio no sábado (30).

Outro itens foram apreendidos. Além do dinheiro e da arma, os agentes encontraram um carregador de 9 mm, munições do mesmo calibre, 376 g de cocaína, 280 g de crack, balanças de precisão e um celular.

O homem que estava no veículo foi levado à delegacia de polícia de pronto atendimento. As informações são da Brigada Militar do Rio Grande do Sul.