Após desabamento de ponte, governador de Maryland pede a Congresso que aprove financiamento para reconstrução

Por Gabriella Borter

WASHINGTON (Reuters) - Em meio ao processo de limpeza de milhares de toneladas de detritos de aço da ponte que desabou no porto norte-americano de Baltimore, o governador de Maryland, Wes Moore, pediu neste domingo que os republicanos trabalhem junto aos democratas para aprovar o financiamento federal necessário para a reconstrução da ponte e recuperação da economia portuária.

A ponte Francis Scott Key, em Baltimore, desabou na manhã de terça-feira, matando seis trabalhadores rodoviários, depois que um navio porta-contêineres quase do tamanho da Torre Eiffel perdeu energia e colidiu com um pilar de apoio. Boa parte da ponte caiu no rio Patapsco e bloqueou o canal de navegação do porto de Baltimore.

O governo Biden liberou 60 milhões de dólares em ajuda emergencial inicial na quinta-feira para ajudar na limpeza dos destroços da ponte e na reabertura do porto, que é o maior dos EUA para importação e exportação de veículos com caçamba do tipo "roll-on, roll-off", bastante usados na agricultura e na indústria de construção.

O porto está fechado desde terça-feira, deixando no limbo os empregos de cerca de 15 mil pessoas que dependiam das suas operações diárias.

Autoridades federais disseram aos congressistas de Maryland que o custo final da reconstrução da ponte poderia subir para pelo menos 2 bilhões de dólares.

O presidente democrata Joe Biden prometeu que o governo federal cobrirá os custos, mas isso dependerá da aprovação de uma lei que autorize o financiamento tanto por parte da Câmara, liderada pelos republicanos, como por parte do Senado, liderado pelos democratas.

O Congresso dividido como está tem sido dilacerado por batalhas partidárias a respeito de financiamento, com os republicanos de linha dura muitas vezes em desacordo, mesmo entre membros do próprio partido.

(Reportagem adicional de Brendan O'Brien e Hannah Lang)