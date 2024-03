Revista do Le Monde retrata 'guerra' entre garimpo e agricultores na Amazônia

O correspondente do jornal Le Monde em São Paulo, Bruno Meyerfeld, ficou uma semana na selva amazônica para produzir uma reportagem de cinco páginas para a revista M do jornal francês. Com o título "No Brasil, a terra prometida da Amazônia não cumpriu suas promessas aos camponeses", o repórter tenta explicar ao público francês a crescente tensão e os embates entre agricultores do movimento sem-terra, garimpeiros, grileiros e populações ribeirinhas.

"Desde 1984, trabalhadores rurais ativistas de esquerda, reunidos no Movimento dos Sem-Terra, têm se estabelecido no estado do Pará, embalados pela esperança de uma distribuição mais justa de terras. Desde então, eles têm sido alvo de todo tipo de ameaça", contextualiza o correspondente do jornal Le Monde no Brasil.

"A partir de 1985, no estado do Pará, a 'guerra pela terra' já fez 659 vítimas", lembra a publicação, ao explicar que os números são atualizados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), uma organização católica próxima do MST, criada em 1975 para defender os pequenos agricultores em sua luta contra os grandes proprietários de terras.

"No Brasil, o campeão mundial em termos de desigualdade, onde 1% dos proprietários de terras detém metade de todas as terras agrícolas, o problema não é novo", diz a revista francesa. "Mas o epicentro do conflito tem se deslocado gradualmente do Sul e do Nordeste para a Amazônia - um fenômeno que as políticas de esquerda do Partido dos Trabalhadores (PT), historicamente ligado ao MST, não conseguiram conter", analisa o correspondente.

Campo de batalha a céu aberto

Há vários anos, diz o Le Monde, a CPT se preocupa com o fato de que a grande floresta tropical está sendo transformada em um campo de batalha a céu aberto e se tornando "um dos mais graves epicentros de violência rural" no Brasil. "Mais da metade dos conflitos agrários do país estão na Amazônia e, dependendo do ano, entre 80% e 90% dos assassinatos são resultantes desta violência", ressalta a reportagem.

O correspondente relembra que "de 2003 a 2011, durante seus dois primeiros mandatos, Lula não realizou a reforma agrária com a qual havia se comprometido, mas redistribuiu quase 50 milhões de hectares de terra para pequenos agricultores, em várias regiões do país. "Infelizmente, o 'pulmão do planeta' [a Amazônia] não estava entre elas", observa Le Monde.