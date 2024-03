QG do COB em Paris vai oferecer aos atletas espaço para treinos, psicólogos e até arroz com feijão

A pouco mais de cem dias do início da Olimpíada, nesta sexta-feira (29), o Comitê Olímpico do Brasil (COB) apresentou três instalações que vão apoiar o Brasil nos Jogos de Paris 2024. O QG do Time Brasil será o castelo de Saint-Ouen, um histórico palácio de 1823, nos arredores da capital francesa.

Luiza Ramos, em Saint-Ouen-sur-Seine

A prefeitura local fez uma parceria com o COB para ser a sede da comitiva técnica e dos 155 atletas nacionais já classificados para o evento, além dos que ainda possam conseguir vagas para competir em Paris. A expectativa do comitê é chegar a 300 atletas classificados, menos que os 317 que foram para Tóquio em 2021.

Uma estufa e horta comunitária de Saint-Ouen (La Serre Wangari) servirá como centro de distribuição dos 50 mil uniformes da delegação e de treinamento de boxe. Já o ginásio esportivo do município será local de treinos para as equipes de vôlei, esgrima e taekwondo. A tríade de apoio fica à cerca de um quilômetro da Vila Olímpica.

Até o momento são 52 homens e 103 mulheres classificados - o que pode significar, pela primeira vez na história, que o Brasil venha a competir em Jogos Olímpicos com mais mulheres que homens, segundo o presidente do COB, Paulo Wanderley. Para ele, a forte presença feminina "é uma pauta atualizada".

"O Comitê Olímpico do Brasil já dá exemplo nisso. Nós temos como funcionários do COB um maior percentual de mulheres do que homens", disse. A premiação para os medalhistas será no total de R$ 750 mil e será distribuída igualmente entre homens ou mulheres que chegarem ao pódio, seja em esportes individuais ou equipes.

Segundo Wanderley, as ausências dos times de futebol e handebol masculinos, que não se se classificaram para Paris, desfavoreceram o quórum de homens. Mas a seleção masculina de basquete, que deve concorrer à vaga olímpica somente em junho, ainda pode se classificar.

O presidente do COB disse estar otimista com relação à organização brasileira, apesar das preocupações com segurança e o alerta da França sobre risco de atentado "em massa" na abertura dos Jogos Olímpicos.

"Eu vejo com cautela, evidentemente. Todos nós. Quem é que não tem atenção com relação a isso? Mas nós confiamos na segurança, no planejamento deles [da França]. É um evento global. Eu confio que vai sair tudo bem", declarou Paulo Wanderley, acrescentando que todos os países vão ter segurança privada própria, por orientação do Comitê Olímpico Internacional, mas não detalhou os critérios da delegação brasileira.

Parceria COB e Saint-Ouen

O prefeito de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, que inaugura no sábado (30) a Rua Doutor Sócrates, em homenagem ao ex-jogador de futebol brasileiro, disse que o atleta foi uma das inspirações dos garotos no começo dos anos 1980.

"Ele era o exemplo de fraternidade, de igualdade (...) Homenageamos para a eternidade um grande povo que é o brasileiro, por todas as contribuições em termos de esperança, em termos de democracia, que fizeram que um prefeito, como eu, pudesse encontrar uma parte de sua inspiração, graças ao doutor Sócrates", afirmou ele, ao enfatizar ser "um prazer" realizar a parceria com o Brasil.

A prefeitura de Saint-Ouen dividiu os custos de totais de € 400 mil (cerca de R$ 2,2 milhões) das instalações com o COB. No ciclo olímpico para Paris, a entidade teve um custo total de R$ 52 milhões.

Expectativa de medalhas e rio Sena

O diretor de Alto Rendimento do COB, Ney Wilson, conta que busca proximidade com os treinadores de diversas modalidades para saber quais lacunas ainda existem nesta reta final e de que forma as necessidades dos atletas podem ser preenchidas.

Ele revelou que há expectativas de medalhas sobre modalidades que demonstraram crescimento neste ciclo olímpico, como a canoagem slalom, a ginástica rítmica, o tênis de mesa e o tiro com arco. "Mas a gente ainda tem uma equipe em formação e não sabe exatamente quem são os atletas que estarão nos Jogos Olímpicos", ressaltou.

Ney Wilson também monstra preocupação sobre a qualidade da água do rio Sena, que vai receber algumas competições. "A gente tem duas provas importantes para o Brasil: o triatlo e a Ana Marcela [Cunha] nadando lá [na maratona aquática], então sempre gera uma expectativa", mas o diretor confia nas promessas da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e do comitê organizador, quanto às condições sanitárias do rio durante as competições.

Acolhimento nutricional e mental

Para deixar os atletas mais confortáveis e bem acolhidos durante os intensos dias que os esperam em Paris, no castelo de Saint-Ouen os atletas encontrarão uma estrutura completa com espaço de massoterapia, fisioterapia, atendimento médico, serviços da embaixada brasileira, refeitório com cardápio pensado no paladar dos atletas brasileiros e atendimento psicológico perto da Vila Olímpica.

A gerente de Jogos e Operações Internacionais do COB, Joyce Ardies, ressaltou a importância da preparação mental dos atletas e destacou a contratação de uma equipe de cozinha brasileira. "Os atletas vão poder contar com a parte nutricional e emotiva, eles vão poder comer o arroz e feijão", mas coxinha e brigadeiro estão restritos. "A nutricionista jamais permitiria", brincou.

A base do Brasil em Saint-Ouen servirá também como ponto de recebimento das famílias e amigos dos atletas, além de profissionais sem acesso à Vila Olímpica, mas que acompanham os atletas e poderão usar as estrutura.

Entretanto, o que Joyce Ardies mais espera é que os espaços de comemoração sejam os mais usados pelos brasileiros. "A Casa Brasil, no Parque de la Villette, vai ser o local onde atletas vão acessar e celebrar as performances, e a gente espera que com muitas medalhas."

Recrutamento de voluntários

Sebastian Pereira, gerente-executivo de Alto Rendimento do COB, revelou que haverá uma um recrutamento exclusivo para cerca de 40 a 50 voluntários que queiram apoiar as operações do Time Brasil e da Casa Brasil durante os jogos.

"Queremos chamar o interesse de brasileiros que estejam morando aqui na França ou no Brasil, que possam vir e estejam interessados em vir: A gente vai fazer um grande programa em parceria com a prefeitura de Saint-Ouen e com a embaixada para recrutar esses brasileiros que possam vir nos ajudar", revelou.

Os detalhes do programa de voluntariado ainda estão em discussão e devem ser divulgados entre abril e maio, segundo Pereira.

