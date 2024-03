PM de folga é morto por outro policial na zona sul de São Paulo

Um policial militar de folga foi baleado e morto por outro PM. na Vila Andrade, zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

O cabo Rahoney Vieira, 31, morreu ontem (29) ao levar um tiro de um colega na rua Maria José da Conceição. De acordo com SSP (Secretaria de Segurança Pública), os policiais militares avistaram Vieira, que sem trajes militares, abordando um veículo parado.

Um dos policiais atirou contra o companheiro, que chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial. Ainda segundo a SSP, a morte já está sendo investigada pelo DHPP (Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa).

O policial de folga estaria apontando uma arma para um veículo. "Um dos policiais do patrulhamento interveio e atingiu o PM de folga. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos", afirmou a SSP, em nota.

Não se sabe a circunstância da abordagem realizada pelo PM de folga. A suspeita é que o cabo tenha sido confundido com um criminoso.

Vieira servia no COE (Comando e Operações Especiais) de São Paulo. O policial era integrante do 4º BPChq (Batalhão de Polícia de Choque), segundo a SSP. Ele ingressou na PM em 2014.

Vieira deixa esposa e filho. Nas redes sociais, colegas e amigos do policial prestaram homenagens e descreveram o policial como "profissional exímio que amava e defendia a farda". De acordo com nota do 4º Batalhão de Choque, o velório do policial vai acontecer amanhã (31).