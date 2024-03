Papa Francisco preside vigília pascal meio a preocupações sobre sua saúde

O papa Francisco preside a vigília pascal na Basílica de São Pedro, em Roma, na noite deste sábado (30), um dia após o cancelamento surpresa da sua participação na Via Sacra, que reacendeu a apreensão sobre sua saúde debilitada. O pontífice de 87 anos chegou vestido de branco e em uma cadeira de rodas pouco antes das 19h30 do horário local para presidir esta celebração de pelo menos duas horas, na presença de milhares de peregrinos de todo o mundo.

Depois do rito da luz em uma basílica mergulhada nas trevas, que simboliza a passagem da morte para a vida de Cristo entre os católicos, Francisco deveria fazer a homilia e batizar oito adultos.

Sua presença foi confirmada pelo Vaticano ao meio-dia, apesar do cancelamento na noite de sexta-feira (29), no último minuto, da sua visita à Via Sacra do Coliseu "para preservar sua saúde".

Este cancelamento - ocorrido poucos momentos antes do início da cerimônia, obrigando os organizadores a retirarem às pressas a cadeira do papa - e a lacônica comunicação do Vaticano ajudaram a reavivar questões sobre a saúde debilitada de Jorge Bergoglio.

"A Via Crucis do Papa frágil", foi a manchete do diário La stampa neste sábado, enquanto Il Messaggero falava da "Renúncia de Francisco".

O jesuíta argentino já tinha cancelado sua participação na "Via Crucis" em 2023, mas esta decisão se seguiu a uma internação de três dias por bronquite e foi comunicada antecipadamente.

Semana Santa

Pilar central do calendário católico, a Semana Santa, que envolve diversas cerimônias que terminam na Páscoa, pode ser comparada a uma maratona para um octogenário que se desloca há dois anos em uma cadeira de rodas.

Nos últimos dias, o bispo de Roma honrou seus compromissos a ponto de presidir, como previsto, o ofício da Paixão de Cristo durante quase duas horas na tarde de sexta-feira.

Mas, recentemente, o papa parecia cansado e foi forçado em diversas ocasiões a delegar a leitura de seus discursos, alegando bronquite, para a qual foi submetido a exames em um hospital de Roma no final de fevereiro.

Este novo cancelamento reacendeu questionamentos sobre sua capacidade de continuar a governar a Igreja Católica e seus 1,3 bilhão de fiéis.

"Porta aberta"

Apesar de uma grande operação abdominal em 2023, Francisco, que nunca tira férias, continua a submeter-se a um ritmo frenético no Vaticano, onde pode receber cerca de dez pessoas por manhã.

A idade avançada e a saúde precária parecem, no entanto, afetar cada vez mais sua qualidade de vida: Francisco não viaja desde sua visita a Marselha (sul da França), em setembro, e teve de cancelar a viagem a Dubai para a COP28, em dezembro, devido a bronquite.

Ele deverá ir a Veneza no dia 28 de abril, mas sua anunciada viagem às fronteiras da Ásia e da Oceania neste verão, que o Vaticano não oficializou até agora, parece mais incerta do que nunca.

Francisco sempre deixou "a porta aberta" para uma possível renúncia, em linha com seu antecessor Bento XVI. Mas em uma autobiografia publicada em meados de março, reiterou que não tinha "motivos sérios" para renunciar ao cargo, uma "hipótese remota" que só seria justificada em caso de "grave impedimento físico".

(Com informações da AFP)